Beşiktaş, Bojan Nastic'i transfer ediyor

Beşiktaş ile yollarını ayıran Adriano, Brezilya ekibi Athletico Paranaense ile sözleşme imzaladı.

Sık sık geçirdiği sakatlıklar ve yüksek maaşı nedeniyle tecrübeli futbolcunun kontratını uzatmayan siyah-beyazlı yönetim, aradığı sol beki Belçika'da buldu.

1 MİLYON EUROLUK SOL BEK

Kartal'ın Genk forması giyen Bojan Nastic ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

25 yaşındaki savunmacı ile imzaların bu hafta içerisinde atılabileceği öğrenilirken, sözleşme detayları da yavaş yavaş belli olmaya başladı.

İlk görüşmeden bu yana Boşnak futbolcuyu uygun bir bedelle kadrosuna katmayı hedefleyen Beşiktaş’ın, bu transferi 1 milyon euro gibi bir ücretle bitirebileceği konuşuluyor.

Beşiktaş'ın istediği Bojan Nastic'in futbol tarzı - İZLE