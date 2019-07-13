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Beşiktaş Boyd'u açıklıyor

Finansal borçlarını 5 yıl vade ile yapılandıran Beşiktaş, anlaşma sağladığı isimleri bir bir açıklamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların ilk transferi Boyd olacak.

| Haber Merkezi
Beşiktaş Boyd'u açıklıyor
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3 büyükler arasında transferin en sessiz takımı olan Beşiktaş, atağa kalktı.

Finansal borçlarını 5 yıl vade ile yapılandıran siyah-beyazlılar, ilk olarak Guimaraesli Boyd'u KAP'a bildirecek.

2.4 milyon euroya transfer edilen Yeni Zelanda asıllı Amerikalı futbolcunun salı günü resmen açıklanacağı öğrenildi.

YA HUGO YA KOLODZİEJCZAK

Kartal'ın Boyd sonrası transfer yapacağı diğer bölge ise defans olacak.

Fiorentinalı Vitor Hugo ve Tigresli Timothee Kolodziejczak ile anlaşan Beşiktaş yönetimi, Abdullah Avcı'nın tercihini bekliyor.

Avcı'nın kararını vermesinin ardından iki stoperden birinin imza için İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

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