1 Hasan Kartal'ın yeni lüks aracı Son olarak Vedat Muriç'i Fenerbahçe'ye satan Ç.Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın keyfi yerinde.

2 Beşiktaş Boyd'u açıklıyor Finansal borçlarını 5 yıl vade ile yapılandıran Beşiktaş, anlaşma sağladığı isimleri bir bir açıklamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların ilk transferi Boyd olacak.

3 Galatasaray'da Emre Mor krizi Mustafa Cengiz'in "yakında KAP'a bildireceğiz" dediği Emre Mor transferinde sıkıntı çıktı. Menajerlik şirketi, kendilerini devreden çıkaran genç futbolcuya dava açmaya hazırlanıyor.

4 Tolga Zengin Galatasaray'a gitmek istiyor Beşiktaş ile yollarını ayıran Tolga Zengin, yedek kaleci arayan Galatasaray'a menajerler aracılığıyla haber yolladı.

5 Frey ve Jailson'a talip çıktı Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Frey ve Jailson için sarı-lacivertli kulübe bazı teklifin geldiği öğrenildi. Yönetim kısa süre içerisinde iki futbolcuyu da satacak.

6 Rodrigues resmen Fenerbahçe'de Fenerbahçe, eski Galatasaraylı futbolcu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı. 2 yıllığına kiralanan yıldız futbolcu için Arap kulübüne herhangi bir bedel ödenmeyecek.

7 Josef sesleri taraftarı kızdırdı Galatasaraylı taraftarlar, Fernando'nun yerine Josef de Souza'nın alınacağına yönelik çıkan haberler üzerine yönetime tepki gösterdi.

8 Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Vitor Hugo Beşiktaş, Fiorentina’nın Brezilyalı stoperi Vitor Hugo için satış opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklif etti.

9 Beşiktaş'tan forma skandalıyla ilgili açıklama geldi Adidas'ın henüz resmi olarak tanıtılmayan Beşiktaş formalarını internet sitesinden satışa sunması, krize neden oldu.