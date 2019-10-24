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Beşiktaş-Braga maçının ilk 11'leri

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, grubu 3. hafta maçında sahasında Braga'yı konuk edecek.

| Haber Merkezi
Beşiktaş-Braga maçının ilk 11'leri
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Ligde ve Avrupa'da kötü günler geçiren Beşiktaş, çıkış arıyor.

Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak mücadeleyi, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero üstlenecek.

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Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Rebocho, Roco, Vida, Necip, Elneny, Oğuzhan, Ljajic, Caner, Boyd, Güven

Braga: Matheus, Sequeira, Santos, Andre Horta, Novais, Paulinho, Ricardo Horta, Viana, Esgaio, Palhinha, Galeno

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