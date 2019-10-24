Beşiktaş-Braga maçının ilk 11'leri

Ligde ve Avrupa'da kötü günler geçiren Beşiktaş, çıkış arıyor.
Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak mücadeleyi, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero üstlenecek.
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Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Rebocho, Roco, Vida, Necip, Elneny, Oğuzhan, Ljajic, Caner, Boyd, Güven
Braga: Matheus, Sequeira, Santos, Andre Horta, Novais, Paulinho, Ricardo Horta, Viana, Esgaio, Palhinha, Galeno