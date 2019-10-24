Beşiktaş-Braga maçının muhtemel 11'leri

Ligde ve Avrupa'da kötü günler geçiren Beşiktaş, çıkış arıyor.
Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak mücadeleyi, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero üstlenecek.
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Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş
Karius
Necip
Vida
Roco
Caner
Elneny
Atiba
Ljajic
Lens
Güven
Umut
Braga
Eduardo
Sequeira
Pablo
Viana
Esgaio
Horta
Ricardo
Fransergio
Palhinha
Galeno
Paulinho