Beşiktaş-Bratislava maçının muhtemel 11'leri

Fatih Terim: Arda beni çok duygulandırdı

1 Belçika basını: Diagne Galatasaray'a dönüyor Club Brugge'de kadro dışı bırakılan Diagne'nin, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti. Senegalli futbolcunun sarı-kırmızılı yönetimle görüştüğü öğrenildi.

2 Beşiktaş'ta gönderilecek isimler Beşiktaş devre arasında Enzo Roco, Muhayer Oktay, Orkan Çınar ve Lens'i göndererek ekonomik olarak nefes almayı planlıyor.

3 Almanların Mesut Özil pişmanlığı Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanlar tarafından ırkçı saldırıya uğrayan Mesut Özil ve İlkay Gündoğan hakkında konuştu.

4 Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. hafta maçları tamamlandı.

5 İbrahimovic'in İsveç'teki heykeline saldırı İsveçli futbolcu Zlatan İbrahimovic'in Malmö'ye dikilen heykeli, Hammarby'nin hisselerinin yarısını alması sonrasında ateşe verildi.

6 Clinton Mata: G.Saray'ın stat atmosferi gibisini görmedim Club Brugge'lu Clinton Mata, Galatasaray deplasmanındaki atmosferin çok zorlu olduğunu söyleyerek "Hiçbir oyuncu Galatasaray'ın stadında oynadıktan sonra rahat uyuyamaz" dedi.

7 Trabzonspor'dan Nazım Sangare atağı Ara transfer dönemi çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da hedef Antalyaspor'un sağ beki Nazım Sangare. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncu için ocakta Antalya ekibinin kapısı çalınacak.

8 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu 12 Dev Adam, 2020 Olimpiyat Elemeleri'nde Kanada'da Çekya ve Uruguay'la karşılaşacak.

9 Beşiktaş'ın eski yöneticilere olan borçları Beşiktaş Kulübü'nün, aralarında eski başkan Fikret Orman'ın da yer aldığı birçok isme toplam 11 milyon 323 bin liralık borcu bulunuyor.