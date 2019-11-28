Beşiktaş-Bratislava maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk puanını almak için sahaya çıkıyor...
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. Mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji yönetecek.
Jorgji'nin yardımcılıklarını Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş
Karius
Necip
Vida
Roco
Rebocho
Kartal
Oğuzhan
Boyd
N'Koudou
Güven
Umut
Slovan Bratislava
Ljubicic
Drazic
Abena
Daniel
Ratao
Delgado
Pauschek
Holman
Bozhikov
Sulla
Vernon