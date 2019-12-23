Beşiktaş: Bu düzen böyle sürmeyecek Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'ye 3-1 yenildikleri maçın ardından resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Bu düzen böyle sürmeyecek" dedi. 23.12.2019 - 08:40 | Haber Merkezi