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Beşiktaş: Bu düzen böyle sürmeyecek

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'ye 3-1 yenildikleri maçın ardından resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Bu düzen böyle sürmeyecek" dedi.

| Haber Merkezi
Beşiktaş: Bu düzen böyle sürmeyecek
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Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

Derbiye, hakem Cüneyt Çakır'ın penaltı pozisyonunda VAR'a gitmediği anlar damga vurdu.

Serdar Aziz'in Vida'ya hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda yaptığı müdahalelere penaltı bekleyen Beşiktaşlılar, Cüneyt Çakır'ın oyunu devam ettirmesine sert tepki gösterdiler.

"BU DÜZEN BÖYLE SÜRMEYECEK"

Kulübün ikinci başkanı Adnan Dalgakıran'ın canlı yayındaki açıklamalarından sonra siyah-beyazlıların resmi Twitter hesabından da paylaşım geldi.

Beşiktaş, "Bu düzen böyle sürmeyecek!" şeklinde paylaşım yaparak, maçta siyah-beyazlı camianın penaltı beklediği 3 pozisyonun görselini paylaştı.

9 YILDIR PENALTI VERİLMİYOR

Öte yandan Kadıköy'deki son penaltısını 2010 yılında kazanan (Guti kullanmıştı) Beşiktaş'a o tarihten bu yana penaltı verilmedi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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