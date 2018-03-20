Beşiktaş bu sezon lider olamadı

Süper Lig'de özellikle teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son 2 sezonda uzun süre rakiplerinin önünde yer alan siyah-beyazlı ekip, 2017-2018'de bu performansını gösteremedi.

26 HAFTADIR LİDER OLAMIYOR

Güneş'in teknik direktörlüğünde geride kalan 2 sezonu da şampiyon tamamlayan siyah-beyazlı takım, bu sezon taraftarlarına liderlik keyfi yaşatamadı. - Hasret 26 haftaya çıktı Medipol Başakşehir'e mağlup olarak 54 puanla lider durumda bulunan Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Beşiktaş'ın liderlik hasreti de 26 haftaya çıktı.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezonki ilk haftanın yanı sıra 4 ve 5. haftalarda zirvedeki ekiplerle aynı puanda bulunmasına rağmen averajı kötü olduğu için liderlik koltuğuna oturma şansı yakalayamadı. Diğer 23 haftada puan bakımından rakiplerinin gerisinde kalan Beşiktaş, liderlikten de uzak kaldı.

Beşiktaş, Şenol Güneş'in yanı sıra eski çalıştırıcısı Slaven Bilic yönetiminde 2017-2018'den önceki 3 sezonun en çok liderlik yaşayan takımıydı.

EN ÇOK LİDER OLAN TAKIMDI

Siyah-beyazlı ekip, 3 sezonun 102 haftalık bölümünde 61 hafta zirvede yer aldı. Hırvat teknik adam Bilic yönetiminde 2014-2015 sezonunda 14 hafta lider kalan Beşiktaş, Güneş ile 2015-2016'da 29 hafta boyunca zirvede bulundu

. Siyah-beyazlı takım, 2016-2017 sezonunda ise 18 hafta rakiplerinin önünde yer almayı başardı