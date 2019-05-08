Beşiktaş, Bülent Yıldırım'ı protesto edecek

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Alanyaspor maçında hakem hatalarını protesto edecek.

Galatasaray'a 2-0 kaybettikleri derbide Bülent Yıldırım'ın yanlı maç yönettiğini düşünen siyah-beyazlı futbolcular, yapacakları protestoyla hakem hatalarına tepki gösterecek.

1 DAKİKA HAREKET ETMEME KARARI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Türkiye Kupası maçı, Şenol Güneş'in kafasının yarılmasıyla yarıda kalmıştı. TFF'den hükmen galibiyet bekleyen Beşiktaş cephesi, karşılaşmanın kaldığı yerden oynanması kararına tepki olarak maça çıkmamıştı.

Geçen sezon TFF'yi bu şekilde protesto eden siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisinde de haklarının yendiğini ifade ederek yeni bir protesto yoluna başvuracak.

DÜNYAYA SESİMİZİ DUYURACAĞIZ

Beşiktaşlı futbolcular, Alanyaspor maçının başlama vuruşuyla birlikte 1 dakika hareketsiz kalarak Bülent Yıldırım ve TFF'ye tepkisini koyacak.

Yönetim yaptığı toplantının ardından böyle bir tepki gösterme kararı alarak, "Dünya sesimizi duyacak" görüşünde hemfikir oldu.

Vodafone Park'ta son oynanan Ankaragücü karşılaşmasında da çocuk istismarına karşı bir dakikalık protestoda bulunulmuştu.

DEV KOREOGRAFİ GELİYOR

Derbideki hakem yönetimine olan kızgınlıkları geçmeyen siyah-beyazlı taraftarlar da büyük bir hazırlık içinde. Beşiktaşlı futbolcuların bir dakikalık protestosuna, taraftarlar da dev bir koreografi ile destek verecek. Bu koreografi de hakem Bülent Yıldırım'ın da olacağı gelen bilgiler arasında.