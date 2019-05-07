Beşiktaş, Bülent Yıldırım'ı şikayet edecek

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 yendiği derbi maçın hakemi Bülent Yıldırım, verdiği kararlarla siyah-beyazlı camianın büyük tepkisini topladı.

Başkan Fikret Orman, siyah-beyazlı takımın tepkisini ortaya koymak için Yıldırım'ı Merkez Hakem Kurulu'na şikayet edecek. Başkan Fikret Orman'ın Yıldırım'ın maçta yaptığı hatalarla ilgili bir dosya hazırladığı ve MHK'ye yazılı olarak bir başvuru yapılacağı belirtildi.

6 POZİSYONA İTİRAZ EDECEK

Galatasaraylı yöneticiler gibi MHK'yi ziyaret etmeyi düşünmeyen Orman'ın, yazılı olarak yapacağı şikayetlerde şu ana başlıkların yer alacağı öğrenildi.

1-) Galatasaray'ın ilk golünde top Caner'e çarpmadı ve taç kararı yanlış.

2-) Lens'in Marcao ile girdiği ikili mücadelede faulü yapan Marcao olmasına rağmen sarı kartı gören Lens.

3-) Necip, faul yapmadan topu Donk'tan aldı ancak verilen faul kararıyla Beşiktaş'ın gollük atağı kesildi.

4-) Caner'in Mariano ile girdiği mücadelede siyah-beyazlı futbolcuya çıkan sarı kart yanlış.

5-) Vida'ya Diagne ile girdiği pozisyonda çıkan sarı kart yanlış.

6-) Luyindama'nın Atiba'ya dirsek attığı pozisyonda faul dahi çalınmadı.

Öte yandan Beşiktaş, Büleny Yıldırım'ı şikayet etmek için hazırladığı dosyanın yanı sıra, gelecek sezon için yabancı bir başhakem getirilmesi önerisinde bulunacak.