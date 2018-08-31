Beşiktaş Burak Yılmaz'ı alıyor

Transfer döneminin bitimine saatler kala Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transferi gerçekleşmek üzere. Vagner Love'ın Galatasaray'a gitmesine izin veren siyah-beyazlılar, Trabzonspor'dan Burak'ı kadrosuna katıyor.
ANLAŞMAYA AVRILDI
Siyah-beyazlı kulüp, 33 yaşındaki golcü için kulübü Trabzonspor ile anlaşmaya vardı. Bu gelişmenin ardından Burak ile masaya oturacak olan Beşiktaş, tecrübeli futbolcuyla sözleşme şartları konusunda uzlaşmaya çalışacak.
Burak Yılmaz geçen sezon bir bölümünü sakat geçirdiği sezonda 23 gol atarak Gomis'in ardından krallık yarışında ikinci olmuştu.