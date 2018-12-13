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Beşiktaş Burak Yılmaz'la anlaştı

2006 ila 2008 yılları arasında siyah-beyazlı formayı giyen Burak Yılmaz, Trabzonspor'la anlaştığı takdirde 10 yıl sonra eski takımına geri dönecek.

Beşiktaş Burak Yılmaz'la anlaştı
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Bu sezon forvet bölgesinde büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş, önceliğini golcü transferine vermiş durumda.

Haber1903’ün edindiği bilgiye göre; Beşiktaş’ın Burak Yılmaz ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

ŞENOL GÜNEŞ ÇOK İSTİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in golcü oyuncunun transferi konusunda ısrarcı olduğu belirtildi.

TOP TRABZONSPOR'DA

Güneş, sezon başında da eski oyuncusunun alınmasını istemiş ancak transfer son anda gerçekleşmemişti.

Siyah-beyazlı yönetim, Trabzonspor’da yaşanan olaylar sonrasında süresiz olarak kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz’ın kulübüyle olan sorununu çözmesini bekliyor.

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