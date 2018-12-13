Beşiktaş Burak Yılmaz'la anlaştı

Bu sezon forvet bölgesinde büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş, önceliğini golcü transferine vermiş durumda.
Haber1903’ün edindiği bilgiye göre; Beşiktaş’ın Burak Yılmaz ile anlaşma sağladığı öğrenildi.
ŞENOL GÜNEŞ ÇOK İSTİYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in golcü oyuncunun transferi konusunda ısrarcı olduğu belirtildi.
TOP TRABZONSPOR'DA
Güneş, sezon başında da eski oyuncusunun alınmasını istemiş ancak transfer son anda gerçekleşmemişti.
Siyah-beyazlı yönetim, Trabzonspor’da yaşanan olaylar sonrasında süresiz olarak kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz’ın kulübüyle olan sorununu çözmesini bekliyor.