Beşiktaş-Bursaspor - CANLI SKOR

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15' Beşiktaş savunmada pas yaparken Bursaspor çok adamla rakip yarı alanda baskı uyguluyor. Bu da Beşiktaş'ın topu ileriye rahat taşımasına engel oluyor.

5' Mücadelenin ilk dakikalarında Beşiktaş kendi yarı alanından pasla çıkmaya çalışıyor. Bursaspor ise önde baskı yapıyor.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Bursaspor ile karşı karşıya geliyor.

Ligde 20. haftada Antalyaspor'u deplasmanda 6-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, yakalanan olumlu havayı taraftarı önünde de sürdürmek istiyor.

Süper Lig'de 21. haftaya Beşiktaş 33 puan ve averajla 3'üncü, Bursaspor ise 24 puanla 11'inci sırada girdi. Beşiktaş, ligde Vodafone Park'ta çıktığı son iki maçta rakipleriyle berabere kaldı.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Güven Yalçın, Burak Yılmaz

Bursaspor: Muhammed, Umut, Vergini, Ertuğrul, Barış, Badji, Aytaç, Latovlevici, Yusuf, Saivet, Umut Nayir