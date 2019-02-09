Beşiktaş-Bursaspor maçının muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde 20. haftada Antalyaspor'u deplasmanda 6-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, yakalanan olumlu havayı taraftarı önünde de sürdürmeye çalışacak. ,

Süper Lig'de 21. haftaya Beşiktaş 33 puan ve averajla 3'üncü, Bursaspor ise 24 puanla 11'inci sırada girdi. Beşiktaş, ligde Vodafone Park'ta çıktığı son iki maçta rakipleriyle berabere kaldı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Caner, Burak

Bursaspor: Muhammed, Barış, Vergini, Ertuğrul, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Saivet, Latovlevici, Umut Nayir