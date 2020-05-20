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Beşiktaş, Bursaspor'dan kovulan Şengil'e sahip çıktı

Sosyal medyadan yaptığı Beşiktaş paylaşımı nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen altyapı futbolcusu Yiğit Şengil'in, siyah-beyazlıların idmanına katılacağı öğrenildi.

| Haber Merkezi
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2018 yılından bu yana Bursaspor altyapısında forma giyen Yiğit Şengil, geçtiğimiz hafta Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yeşil-beyazlıların tepkisini çekmişti.

Beşiktaş ile ilgili bir fotoğraf yayınlayan Şengil'in bu paylaşımında, ''Var bir hayalimiz'' ifadeleri yer alıyordu.

BEŞİKTAŞ İDMANA DAVET ETTİ

Paylaşımın sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Bursaspor'un yollarını ayırdığı genç oyuncuya, Beşiktaş sahip çıktı.

Ortacizgi.com'un edindiği bilgiye göre; siyah-beyazlılar, Şengil'i altyapı takımı için antrenmanlara davet etti.

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