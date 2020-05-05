Beşiktaş, çalışmalarını sürdürdü

Koronavirüs salgını nedeniyle takım halinde yapılan idmanlara bir süredir ara veren Beşiktaş'ta, bugün sosyal mesafe kurallarına uyarak yapılan çalışmalar devam etti.

7 İSİM KATILDI

Beşiktaş'ın bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği çalışmaya Necip Uysal, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Güven Yalçın, Boyd, Utku Yuvakuran ve Rıdvan Yılmaz katıldı.

İdmana geniş sahada sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde ısınma hareketleri ile başlayan siyah-beyazlılar, ardından açma-germe çalışması yaptı.

Tam sahada koşu, kondisyon ve yan top çalışmaları yapan futbolcular, şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.