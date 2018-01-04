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Beşiktaş Cenk'i bedava aldı 27 milyon euroya sattı

Başkan olduğu günden beri gerek oyuncu alma, gerek oyuncu satma konusunda son derece başarılı olan Fikret Orman, son olarak Cenk'i de 27 milyon euroya Ada'ya gönderdi.

Beşiktaş Cenk'i bedava aldı 27 milyon euroya sattı
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Beşiktaş formasıyla büyük çıkış yakalayan Cenk Tosun, İngiltere'nin Everton ekibine 27 milyon euroya transfer oldu. Resmi olarak açıklanması beklenen Cenk Tosun transferiyle birlikte Beşiktaş maddi anlamda büyük gelir elde edecek.

BEŞİKTAŞ BONSERVİS BEDELİ ÖDEMEDİ

Son derece başarılı bir transfer politikası izleyen Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın katkısı büyük. Pepe, Atiba, Babel, Gökhan Gönül gibi isimlere bonservis bedeli ödemeyen Beşiktaş, Adriano (600 bin euro),  Oğuzhan (500 bin euro) Quaresma (1 milyon 200 bin euro) gibi furtbolcuları da oldukça ekonomik şartlarda kadrosuna kattı.

Everton'a rekor ücretle satılan Cenk Tosun için de para ödemeyen Beşiktaş, milli futbolcuyu Gaziantepspor'dan kadrosuna katmıştı.

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