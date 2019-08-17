Beşiktaş Cenk'i kiralamak istiyor

Cenk Tosun, Everton'da iyice gözden düştü...

Marco Silva ile Cenk Tosun arasında geçen konuşmayı aktaran İngiliz gazeteci Danny Mills, menajer Silva'nın golcü futbolcuya ''Bak, durumumuz bu. Sana dürüst olacağım. İlk tercihim sen değilsin, ikinci tercihim de değilsin. Çoğu maçta yedek oturacaksın" dediğini söyledi.

Yaşanan bu gelişme üzerine harekete geçen Beşiktaş yönetimi,28 yaşındaki futbolcuya "evine dön" çağrısı yaptı.

BEŞİKTAŞ TERCİHLER ARASINDA

Golcü arayışı içinde olan siyah-beyazlı yönetimi, Cenk'ten olumlu yanıt alırsa, forvet hattını Burak-Cenk-Güven üçlüsünden oluşturacak.

Ancak Cenk'in öncelikli olarak Avrupa'da kalmak istediği ve diğer 4 büyük ligden teklif gelmemesi durumunda Beşiktaş'ın önerisini değerlendireceği öğrenildi.