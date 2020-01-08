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Beşiktaş, Cenk'i kiralamaya çalışıyor

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Everton'da kadroya girmekte zorlanan Cenk Tosun'u kiralamak için girişimlere başladı.

| Haber Merkezi
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Beşiktaş, Cenk'i kiralamaya çalışıyor

Everton forması giyen milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen siyah-beyazlılar, İngiliz kulübüyle irtibara geçti.

Cenk’i bedelsiz olarak kiralamak isteyen Beşiktaş, oyuncunun yıllık ücretini karşılamak için çözüm arıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği limitlere göre, ocak ayında 2 milyon TL harcama hakkı olan siyah-beyazlılar, milli futbolcunun ücreti konusunda kaynak yaratması halinde resmi adımları atacak.

Cenk Tosun, Everton’da kalmak istese de özellikle EURO 2020 öncesi sürekli forma giyebeileceği bir takımı tercih edebilir.

1 GOL 3 ASİST

Bu sezon İngiliz ekibi ile 8 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu 1 gol attı, 3 asist yaptı.

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