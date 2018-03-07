Beşiktaş cephesi Negredo'dan memnun

Beşiktaş’ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Alvaro Negredo, sezonun son bölümüne girilirken daha çok katkı vermeye başladı. Tecrübesiyle fark yaratan Negredo özellikle bir haftalık süreçte Trabzonspor ve iki Fenerbahçe maçında önemini bir kez daha gösterdi.

DERBİLERDE BÜYÜK KATKI YAPTI

İspanyol yıldız, ligde 3-1 kazanılan Fenerbahçe maçında 2 asist, kupada yine Fenerbahçe’ye karşı attığı golle öne çıktı. Ligin en kritik maçlarından sayılan Trabzonspor deplasmanında da son yarım saat oyuna girip, Babel'e akıl dolu iki asist yapan tecrübeli oyuncu herkesin alkışını aldı.

Sezon başından beri profesyonelliği ve karakteriyle de Negredo farklı bir noktada bulunuyor. Sezonun ilk yarısında genelde Cenk Tosun’un arkasında bekleyen 32 yaşındaki oyuncu, şimdi de Vagner Love’un arkasında kalmasına rağmen Şenol Güneş'e sorun çıkarmayarak takdir topladı. Asist yönüyle ve futbol zekasıyla parlayan Negredo, kupa derbisinde çıkan olaylara rağmen yatıştırıcı ve sakin yapısıyla olumlu bir görüntü çizdi. Her fırsatta Şenol Güneş’in kararlarına saygı duyduğunu kaydeden başarılı oyuncu, 10. haftada Alanyaspor deplasmanında takımını galibiyete taşırken, Bursaspor deplasmanında 1 gol, 1 asistiyle parladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerindeki gol katkılarıyla da takımına çok büyük fayda sağladı.

"35 GOL ATMIŞ KADAR FAYDALI"

Ryan Babel ve Alvaro Negredo'nun, Trabzonspor maçındaki performansı hem teknik heyeti hem de yönetimi sevindirdi. Sezon başında espriyle karışık, "35 gol atarım" diyen İspanyol futbolcu için siyah-beyazlı yöneticiler, "O kadar gol atmasa da, son dönemde attıkları ve attırdıklarıyla takıma çok daha önemli katkılar sağlıyor" yorumunu yaptı.

Babel ile Negredo’nun Trabzonspor maçında müthiş bir uyum yakaladığına dikkat çeken Beşiktaşlı idareciler, "Bu performansları bizi şampiyonluğa götürebilir. Ayrıca Negredo’nun Bursa ve Alanya’da attığı kritik goller de bizi bu yarışta tutan en önemli goller oldu" ifadelerini kullandı.

GOMİS'LE YARIŞIYOR

Alvaro Negredo özellikle son dönemdeki performansıyla önemli bir istatistik elde etti. OPTA’da yer alan bilgiye göre, İspanyol yıldız bu sezon Süper Lig’de en az 500 dakika sahada kalan oyuncular arasında, Galatasaraylı Bafetimbi Gomis’in ardından dakika başına gol katkısı en yüksek olan ikinci isim konumunda bulunuyor. 65.8 dakikada bir gol katkısı yapan Gomis’in ardından 80.2 dakikada bir katkı sunan Negredo geliyor.