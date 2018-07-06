Beşiktaş Chadli'yi kiralıyor

1 Cocu futbol anlayışını anlattı Başta Josef de Souza olmak üzere orta saha oyuncularıyla bir görüşme gerçekleştiren Cocu, "Oyunun her iki yönünü de oynamayı bilmelisiniz" dedi.

2 Wilshere West Ham United'la anlaştı Fenerbahçe için İstanbul'a gelen ve bir süre vakit geçiren Jack Wilshere, Ada'da kalmaya karar verdi. Yıldız futbolcunun West Ham United'a imza atacağı öğrenildi.

3 Ronaldo Juventus yolunda Futbolda yılın transferi gerçekleşiyor. Juventus ile anlaşan Ronaldo'nun kalacağı evinin bile hazır olduğu ortaya çıktı.

4 Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, OFK Titograd-B36 Torshavn eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

5 Fenerbahçe kombine satışlarında zirvede Şu ana kadar 33 bin kombine satan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı geride bıraktı. Son şampiyonunun sattığı kombine sayısı ise 29 bin.

6 Fikret Orman, Vida ve Babel'in satılmasını istemiyor Fikret Orman, Slovakya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Vida ve Babel'i satmak istemediklerini söyleyen Orman "Negredo'yu satarsak terine santrfor bakarız. Yoksa Negredo ile devam ederiz" dedi.

7 Neymar Dünya Kupası'nda yerden kalkmıyor Dünya Kupası'nda kendisine yapılan faullere abartılı bir şekilde tepki verdiği için futbolseverler tarafından alay konusu olan Neymar, toplamda 14 dakika yerde yattı.

8 Galatasaray'dan Serdar Gürler atağı Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Osmanlıspor'da forma giyen Serdar Gürler'le görüşecek.

9 Başakşehir, Serdar Taşçı ile anlaşmaya vardı Başakşehir, CSKA Moskova ile sözleşmesi sona eren Türk asıllı Alman futbolcu Serdar Taşçı'yı kadrosuna kattı.