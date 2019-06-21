Beşiktaş, Cyle Larin'i kiraladı

Beşiktaş, Kanadalı golcü oyuncusu Larin'i 2,5 milyon euro satış opsiyonuyla Zulte Waregem'e kiraladı.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Elif Elmas, Instagram'dan mesaj attığı Melisa Dişisağlam isimli kadından beklemediği bir cevap aldı.

Uluslararası turnuvalarda başarılı olamayan Messili Arjantin, Kupa Amerika'dan da elenmekle karşı karşıya.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda maçı sonrası Ozan Tufan'la özel bir görüşme yaptı.

Galatasaray'ın eski başkanlarından Dursun Özbek, alacaklarından dolayı sarı-kırmızılı kulübe icra takibi başlattı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'yı Beşiktaş'a kaptıran Başakşehir, Adebayor, Serdar Taşçı, Bajic ve Kudriashov'la da yollarını ayırdı.

Başakşehir dağılmaya devam ediyor

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Kenyalı Onyango'nun yaşı tartışılıyor

Kenya Milli Takımı'nın 26 yaşındaki stoperi Joash Onyango, görüntüsüyle bir kez daha futbolda yaş tartışmalarını gündeme getirdi.