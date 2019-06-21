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Beşiktaş, Cyle Larin'i kiraladı

Beşiktaş, Kanadalı golcü oyuncusu Larin'i 2,5 milyon euro satış opsiyonuyla Zulte Waregem'e kiraladı.

Beşiktaş, Cyle Larin'i kiraladı
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Beşiktaş'ın Ocak 2018'de MLS takımlarından Orlando City'den 1.8 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Kanadalı forvet Cyle Larin yeni sezonda takımdaki yerini alamayacak.

Beşiktaş'a geldiği günden bu yana beklenen performansı sergileyemeyen Larin, Belçika Ligi takımlarından Zulte Waregem'e satın alma opsiyonuyla kiralandı.
Zulte Waregem, Kanadalı futbolcuyu satın almak isterse, 2.5 milyon Euro bonservis ödeyecek.

GEÇEN SEZON 4 GOLDE KALDI

Geçen sezon Siyah-Beyazlı formayla toplam 22 maçta forma giyen 24 yaşındaki oyuncu 4 gol kaydetmişti.


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