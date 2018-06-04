Beşiktaş'ta hedef Davy Klaassen

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Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Everton'da forma giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Davy Klaassen'i kiralamak için çalışmalara başladı.





İNGİLİZLER KİRALANACAK DEDİ

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Ajax'tan Everton'a 27 milyon euro karşılığında transfer olan Klaassen, yeterince forma şansı bulamadı. Özellikle kendisini İngiliz kulübüne aldıran Koeman'ın kovulmasının ardından formaya hasret kalan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, sadece 7 maçta görev aldı.

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İngiliz Sky Sports, Cenk Tosun'un yakın arkadaşı olan Klaassen'i Beşiktaş'ın kiralamak istediğini yazdı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde uzak kalacak olan ve bu yüzden küçülmeye gideceğini açıklayan Beşiktaş, kiralık ya da bonservisi elinde olan oyunculara yöneliyor. Davy Klaassen de siyah-beyazlı ekibin transfer profiline uygun bir isim.

Öte yandan Davy Klaassen, 2014 yılında ilk kez giydiği Hollanda A Milli Takımı'yla 16 karşılaşmaya çıktı.