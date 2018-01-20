Beşiktaş Demba Ba'yı izleyecek

Forvet arayışlarına devam eden Beşiktaş, gündemine yeniden Demba Ba’yı aldı. Islam Slimani, Diafra Sakho ve Chicharito için İngiltere’den haber bekleyen siyah beyazlılar, Ba’nın son durumunu da yakından takip ediyor.

HAZIRLIK MAÇINDA YAKIN TAKİP

Bir süredir Shanghai Shenhua ile İspanya’nın Marbella bölgesinde kampta olan Senegalli golcü, takımıyla antrenmanlara çıkıyor. Siyah beyazlı yönetim sağlık raporlarını incelediği eski golcüsünün performansını görmek için izleme komitesini görevlendirdi. İzleme komitesi, Çin ekibinin 24 Ocak’ta Victoria Plzen ile İspanya’da oynayacağı hazırlık maçını tribünden takip edecek. Maç sonrası hazırlanacak rapor yönetim ve teknik heyete sunulanacak.

32 yaşındaki futbolcunun performansının istenilen seviyede olması halinde yönetim Ba ile resmi temasa başlayacak. Senegalli oyuncunun, kulübüyle 6 ay daha sözleşmesi var. Ancak Beşiktaş’a transferi durumunda Çin ekibindeki alacaklarından vazgeçecek olan Ba, siyah beyazlılara bonservis bedelisiz dönmeyi planlıyor.

Temmuz 2016’da sol bacak kaval kemiği kırılan Demba Ba, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak siyah beyazlı formayı giydi. Ba, sakatlığı nedeniyle son 1.5 yılda sadece 2 resmi maçta 27 dakika süre aldı, 1 gol attı.