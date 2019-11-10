Beşiktaş-Denizlispor- CANLI SKOR

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37' Oyun Olcay'ın tedavisi nedeniyle durmuş durumda.

33' Vida, ceza yayı üzerinde Barrow'a faul yaptı. Denizlispor tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

28' Caner, savunma arkasına koşu yapan Diaby'nin önüne bir ara pas gönderdi. Ceza sahasında Mustafa Yumlu ile ikili mücadeleye giren Diaby yerde kaldı. Beşiktaşlı futbolcular penaltı beklese de maçın hakemi oralı olmadı. Aut.

27' Rebocho'nun ara pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Ljajic, dar açıdan da olsa uzak köşeye iyi bir vuruş yaptı. Top az farkla auta çıktı.

26' Diaby sağ kanattan son çizgiye indi, içeri çevirdiği topu Sapunaru uzaklaştırdı.

24' Rebocho'nun sol kanattan ceza yayına doğru çevirdiği topa ayağının dışıyla gelişine bir vuruş yapan Elneny'nin şutu yandan auta gitti. Bu aynı zamanda Beşiktaş'ın ilk şutu oldu.

20' Beşiktaş'ın ilk 20 dakikada Denizlispor kalesine gönderebildiği bir şutu bulunmuyor.

18' Beşiktaş'ta Caner Erkin hakeme olan itirazlarından sarı kart gördü. Caner rakibiyle girdiği mücadelede yerde kalmış, hakem faul kararı vermemişti.

15' Denizlispor'da Barrow'un sol kanattan yaptığı ortayı Victor Ruiz karşıladı. Topu önünde bulan Sackey'in ceza sahası dışından çektiği şut ise farklı şekilde auta gitti.

10' Denizlispor'da Barrow'un ceza yayı üzerinden çektiği şut Vida'ya çarpıp kaleci Karius'ta kaldı.

9' Elneny, sağ kanatta hareketlenen Caner Erkin'e pasını vermişti. Ama Caner ile anlaşamayınca top Denizlispor'da kaldı.

5' Beşiktaş orta alanda büyük bir boşluk buldu. O bölgeye hareketlenen Diaby'ye Rebocho pasını verdi. Ancak Barrow, Diaby'yi indirerek hızlı hücum fırsatını engelledi.

2' Denizlispor'da Hugo Rodallega, Victor Ruiz ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve ayağa kalkamadı. Oyun durmuş durumda.

1' Maç başladı.

Ligde son iki haftadır kazanan Beşiktaş, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Burak

Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Sapunaru, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Sacket, Aissati, Olcay Şahan, Barrow, Rodallega.