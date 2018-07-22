Beşiktaş deplasmana gidecek uçak arıyor

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn takımıyla karşılaşacak.

Her ne kadar rakip siyah-beyazlılara göre oldukça zayıf olsa da, Beşiktaş bu eşleşmeden pek de memnun kalmadı. Çünkü İskoçya ile İzlanda arasında Atlas Okyanusu'nda bulunan ülkeye ulaşım büyük bir dert.

HAVAALANI SIK SIK KAPANIYOR

Ada'ya istenilen zamanda giden uçak bulmak sıkıntılıyken, uçakların inişi de bir başka düşündürücü konu olarak öne çıkıyor. Şiddetli rüzgar ve yağmurlu havalarda havaalanı sık sık uçuşa kapatılabiliyor ve bu tip durumlarda ülkeye ayak basmak iyice zorlaşıyor.

PİST STANDARTLARDAN KISA

Vagar Havaalanı lokasyon olarak da sorun çıkaran bir yerde bulunuyor. Hemen etrafını çeviren dağların yanı sıra, pistin çok kısa olması da uçakların inişlerini zorlaştıran bir faktör olarak öne çıkıyor. Her havaalanının pistlerinin boyu farklı olmakla birlikte en kısa pist boyunun 1829 metre olması tavsiye ediliyor. Ancak Vagar pistinin uzunluğu 1799 metre.

FİKRET ORMAN GÖRÜŞÜYOR