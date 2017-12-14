Beşiktaş deplasmanda kaybetti

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş Sompo Japan, D Grubu'ndaki 8. maçında İtalya temsilcisi Sidigas Avellino'ya deplasmanda 90-74 yenildi.
AA
AVELLİNO BAŞTAN SONA ÜSTÜN OYNADI
Avellino kentindeki Palazzetto Dello Sport Del Mauro'da oynanan maça iyi savunma yaparak başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 22-14 önde geçerken, devre arasına ise 40-30 üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da skor üstünlüğünü koruyan İtalyan ekibi, üçüncü çeyreği 62-48 önde geçtiği müsabakayı 90-74 kazandı. Grubunda ikinci mağlubiyetini alan Beşiktaş Sompo Japan buna karşın liderliğini sürdürürken, Sidigas Avellino dördüncü galibiyetini elde etti.