Beşiktaş deplasmanlarda derbi kazanamıyor

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 3-1 mağlup olan Beşiktaş, 2004-2005 sezonundan beri dış sahadaki derbilerde istediği sonuçları alamıyor.

Söz konusu sezondan beri Fenerbahçe ve Galatasaray ile deplasmanda 33 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece 4'ünü kazanabildi.

Dış sahadaki 7 derbi maçını berabere tamamlayan Beşiktaş, 99 puanın 19'unu hanesine yazdırabildi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a deplasmanda 22 kez mağlup oldu.

Siyah-beyazlı ekip, iki rakibine karşı dış sahada kötü hücum ve savunma yapmaktan kurtulamadı