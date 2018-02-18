Beşiktaş derbide Fenerbahçe'yi yendi

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadele Fenerbahçe, Vaughn ve Birsel Vardarlı Demirmen'in isabetleriyle ilk 5 dakikayı 8-6 önde geçti. Üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 18-15 önde kapattı.

Müsabakanın ikinci çeyreğine iyi başlayan Fenerbahçe, Verameyenka, Ayşe Cora ve Tuğçe Canıtez'in isabetleriyle 13. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 17-24. Beşiktaş, karşılıklı basketlerle devam eden çeyreğin son bölümünde Kübra Siyahdemir ve Wheeler ile üç sayılık isabetler bulsa da sarı-lacivertliler soyunma odasına 34-33 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına Zellous'un basketleriyle başlayan Beşiktaş, Wheeler'in 25. dakikadaki isabetiyle beraberliği yakaladı: 43-43. Mosby'nin 28. dakikadaki basketiyle öne geçen (45-43) siyah-beyazlılar, Zellous'un skorer oyunuyla 29. dakikada farkı 6 sayıya yükseltti: 49-43.

Beşiktaş, son periyoda 55-47 önde girdi. Son çeyreğe Zellous'un isabetleriyle farkı çift hanelere (57-47) çıkartarak başlayan siyah-beyazlılar, kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve parkeden 71-62 galip ayrıldı. Maçın en skorer oyuncusu Beşiktaş adına 23 sayı kaydeden Erica Wheeler oldu.