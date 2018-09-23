Beşiktaş derbisinde kale Volkan'ın

Bursaspor'dan Harun Tekin'in transfer edilmesinden sonra ilk 11'deki yerini kaybeden Volkan Demirel, Beşiktaş derbisiyle geri dönüyor.

COCU HAZIR OL DEDİ

Hollandalı teknik adam Volkan Demirel'in Kadıköy'deki psikolojik üstünlüğünü kullanmayı düşünüyor. Sarı-lacivertli ekibin Volkan'la derbi kaybetmemesi ve tecrübeli file bekçisinin arkadaşlarını saha içinde motive edeceğine inanan Cocu, kalede Volkan'a yer verecek.

Öte yandan Dinamo Zagreb maçında 4 gol yiyen ve morali son derece bozuk olan Harun'un durumu da Cocu'nun tercihinde etkili oldu.

Cocu'nun tecrübeli kaleci ile görüşme yaptığı ve, "Seni derbide oynatmayı düşünüyorum, hazır ol" dediği öğrenildi. Volkan ise "Ben her maç hazırım hocam" cevabını verdi.

VOLKAN GEÇEN YIL KIRMIZI KART GÖRDÜ

Özellikle derbilerde agresif tavırlar sergileyen Volkan'ın bu durumu zaman zaman takımına avantaj sağlarken zaman zaman da dezavantaj oluyor. Kadıköy'deki maçlarda sarı-lacivertli ekibe itici bir güç olan Volkan'ın, takımını yalnız bıraktığı maçlar da var. Tecrübeli isim geçen yıl Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'la oynanan derbide kırmızı kartla oyundan atılmıştı.