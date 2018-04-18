Beşiktaş derbiye hazır

G.Saraylı futbolcuların motive olmak için dinledikleri şarkı

Beşiktaş'ın armasında neden Türk bayrağı var

1 Fatih Terim Maicon'u fırçaladı Galatasaray teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor'a 2-0 mağlup oldukları Türkiye Kupası maçında 77. dakikada kırmızı kart gören Maicon'a serzenişte bulundu.

2 Galatasaray Kadın Basketbol Takımı EuroCup şampiyon oldu EuroCup Women finalinde Galatasaray, 90-68 kazandığı maçın rövanşında Reyer Venezia’ya 72-65 mağlup olmasına rağmen şampiyon oldu

3 Fenerbahçe ilk maçta Baskonia'yı yendi Euroleague play-off turu ilk maçında Fenerbahçe Doğuş, sahasında Baskonia'yı 82-73 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

4 Galatasaray, Akhisarspor'a elendi Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakasında Akhisarspor’a 2-0 mağlup oldu ve Türkiye Kupası'na yarı finalde veda etti.

5 Demba Ba'ya Dünya Kupası yolu göründü Senegal Milli Takımı Teknik Direktörü Cisse, Göztepeli Demba Ba'yı Dünya Kupası kadrosuna alabileceğini açıkladı.

6 İnter'den Nagatomo açıklaması Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Nagatomo için Inter Kulübü'nden bir açıklama geldi. İtalyan ekibi, Yuto'nun G.Saray'da mutlu olduğunu ve sezon sonu iki kulübün masaya oturacağını söyledi

7 Bu sezon en çok izlenen takım Galatasaray Passolig verilerine göre, 46 farklı takımın taraftarı Galatasaray'ın evinde oynadığı maçları tribünden izledi.

8 Süper Lig kulüplerinin borcunu kapatacak proje Süper Lig takımlarının katılımıyla kurulacak olan Süper Lig A.Ş, Fikret Orman öncülüğünde 18 kulübün de borçlarının ödeneceği yeni bir proje geliştirdi.

9 Zlatan: Olmadığım Dünya Kupası, Dünya Kupası sayılmaz Bir bahis şirketinin reklam yüzü olan Ibrahimovic'in, FIFA kuralları gereği Dünya Kupası'nda oynayamama durumu var. Ancak İsveçli futbolcu FIFA'nın kendisini durduramayacağını ifade etti.