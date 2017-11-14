Beşiktaş devre arası 4 isimle yolları ayırıyor

Yönetim Mustafa Pektemek, Mitrovic, Aras ve Boyko’ya gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden Beşiktaş’ta devre arası transfer dönemi öncesi hareketlilik devam ediyor. Dinamo Kiev ile sözleşmesi sona erecek Vida’yı kadrosuna katacak olan siyah beyazlılar, forma şansı bulamayan oyuncuları ile de yollarını ayıracak.

BEŞİKTAŞ MALİ YÜKTEN KURTULACAK

Bu sezon A Takım kadrosuna alınmayan ve 21 yaşaltı takımı ile antrenmana çıkan Aras Özbiliz ve Denys Boyko ile görüşen yönetim, iki oyuncusundan da, kendilerine takım bulmalarını istedi. Siyah beyazlı yönetim, teknik heyetin kadroda düşünmediği Aras ve Boyko ile yolların ayrılması durumunda, mali yükten de kurtulacak. Zira A takım kadrosunda yer alamayan iki futbolcunun yıllık ücreti toplam 2.2 milyon euroyu buluyor.

Sezonun geride kalan bölümünde 1 maçta, sadece 2 dakika süre alan Mustafa Pektemek ile de yollar ayrılabilir. Yönetim 29 yaşındaki oyuncu için öncelikle kiralama teklifkerine sıcak bakacak. Vida transferi ve Atınç’ın sakatlıktan dönmesiyle stoperde 6. alternatif durumuna düşecek Mitrovic’in kiralanması düşünülüyor.

Hırvat oyuncuyu sezon sonuna kadar sürekli forma giyebileceği bir takıma göndermeyi planlayan yönetim, gelecek teklifleri bekleyecek. Bu sezon 2 maçta görev yapan Mitrovic, 36 dakika süre aldı