Beşiktaş dezenfekte kabini aldı

12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, koronavirüs salgınına karşı önlem almak amacıyla önemli bir adım attı
Siyah-beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri'nin girişine dezenfekte kabini yerleştirdi.
Bundan sonra teknik heyet, futbolcular ve tesis personeli, pandeminin tesis hayatına yansımaması için otomatik dezenfekte kabininini kullanacak.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüzün Covid-19 salgınına karşı aldığı hijyen tedbirleri kapsamında, BJK Nevzat Demir Tesisleri girişine dezenfekte kabini yerleştirildi.
Teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis personelimiz, BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki yaşamın Covid-19 salgınından koruması amacıyla tesise girişte otomatik dezenfekte kabinini kullanmaya başladı."