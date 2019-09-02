Beşiktaş, Diaby'yi kiraladı

Beşiktaş, transfer döneminin kapanmasına saatler kala aradığı golcüyü buldu. Siyah-beyazlılar, Abdoulay Diaby'yi kiraladı.
BURAK YILMAZ'A ALTERNATİF OLACAK
Burak Yılmaz'ın sakatlanması sonrası golcü ihtiyacı iyiden iyiye ortaya çıkan Beşiktaş, son gün forvete takviye yaptı.
Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda birçok futbolcuyla görüşen Beşiktaş yönetimi, Sporting Lizbon'un Malili forveti Abdoulay Diaby'yi kadroya kattı.
Kanat-forvet olarak görev yapan Diaby, hem Burak Yılmaz'a alternatif olacak hem de zaman zaman kanatlarda kullanılacak.
Çok yönlü oyun tarzıyla dikkat çeken 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Sporting formasıyla 7 gol 8 asistik performans sergiledi.
Diaby gün içinde İstanbul'a gelecek ve transfer tamamlanacak.