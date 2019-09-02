Beşiktaş, Diaby'yi kiraladı

1 Anderlecht'e söz veren Diagne Club Brugge'e imza attı Belçika basını, Anderlecht'le anlaşan Diagne'nin son anda kararını değiştirerek Club Brugge'e imza attığını yazdı.

2 Arda Turan'dan büyük fedakarlık Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gittiğini açıkladı.

3 Mario Lemina Galatasaray'da Galatasaray'ın Southampton'dan kiraladığı Mario Lemina, bugün İstanbul'a geliyor.

4 Falcao'nun imza detayları belli oldu Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao, salı günü 19.05'te TT Stadı'nda düzenlenecek olan imza töreniyle resmen sarı-kırmızılı takıma katılacak.

5 Türkiye'de transfer dönemi bitiyor Türkiye'de transfer dönemi bu gece kapanıyor. 3 büyüklerin gündeminde birçok futbolcu var.

6 Çağlar Söyüncü çalımlarıyla hayran bıraktı Premier Lig ekibi Leicester City'de oynayan milli savunma oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Bournemouth maçındaki hareketleriyle alkış topladı.

7 Galatasaray, Diagne-Brugge görüşmesini KAP'a bildirdi Galatasaray, Senegalli golcü Diagne'nin Club Brugge'e transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıkladı.

8 Ünal Karaman: Oyuncularım pes etmedi Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe deplasmanında 1-1 kaldıkları maçın ardından, takımının gösterdiği oyundan memnun olduğunu belirtti.

9 Ersun Yanal: Oyun disiplininden kopmadık Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu maçtaki en büyük kazanımlarını 'taraftarların gösterdiği ilgi ve takdir' olarak yorumladı.