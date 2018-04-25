Beşiktaş Divan Kurulu yarın toparlanacak

Öztekin: Başakşehir’i nasıl yendiysek Beşiktaş’ı da yenmek istiyoruz

1 Thomas Tuchel Ömer Toprak'ı PSG'ye alacak PSG'nin başına geçmesi beklenen Alman teknik direktör Thomas Tuchel, milli oyuncumuz Ömer Toprak'ı da transfer listesine aldı.

2 PFDK'dan F.Bahçe'ye 3 maç ceza PFDK, derbide yaşanan olayların ardından Fenerbahçe'ye 3 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Kırmızı kart gören Pepe ise 1 maç ceza aldı.

3 Derbi için merak edilen soruların cevapları TFF'nin 57. dakikadan itibaren devam etmesine karar verdiği derbide, kırmızı kart gören Pepe ve sakat olan Caner Erkin forma giyemeyecek. Mücadelenin hakemi Mete Kalkavan ise değişebilir.

4 Beşiktaş derbiye çıkmamayı düşünüyor TFF'nin aldığı karar sonrası gözler Beşiktaş'a çevrildi. Siyah-beyazlı yönetim, Divan Kurulu toplantısının ardından maça çıkıp çıkmamakla ilgili kararını verecek.

5 TFF olaylı derbiyle ilgili kararını verdi Tatil edilen F.Bahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını vermek için toplanan TFF Yönetim Kurulu, maçın kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

6 Süper Lig şampiyonu ne kadar kazanıyor Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayacak olan takım, toplamda 170 milyon lirayı kasasına koyacak.

7 Trabzonspor: Şampiyonluğumuzu malzeme etmeyin Trabzonspor Kulübü, olaylar nedeniyle tatil edilen Beşiktaş-F.Bahçe derbisiyle ilgili sert bir açıklama yaptı.

8 Trabzonspor'da gönderilecek isimler netleşti Trabzonspor'un yeni yönetimi, sezon sonunda 8 isimle yolları ayırma kararı aldı. İdareciler, Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'tan da maaşlarında indirip talep edecek.

9 Salah Eto'o'nun rekorunu kırdı Liverpool-Roma maçında 2 gol atıp 2 de asist yapan Mohamed Salah, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda en fazla gol atan Afrikalı futbolcu oldu.