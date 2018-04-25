Beşiktaş Divan Kurulu yarın toparlanacak

TFF'nin olaylı derbinin kaldığı yerden devam edeceğini açıkladıktan sonra Beşiktaş cephesinden ilk açıklama geldi.
Siyah-beyazlı camia olağanüstü toparlanıyor.
GÜNDEMDEKİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK
İşte Beşiktaş kulübü'nden yaptığı açıklama şu şekilde:
"Yarın yapılacak olan Divan Kurulu Olağanüstü İstişare Toplantısı’nda Camiamızın ileri gelenleriyle gündemdeki konular görüşülecektir.
Bu toplantının ardından Yönetim Kurulumuz toplanacak ve alınacak kararlar resmi internet sitemizden açıklanacaktır.
Saygılarımızla,
Beşiktaş JK"