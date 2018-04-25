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Beşiktaş Divan Kurulu yarın toparlanacak

Beşiktaş Kulübü, resmi internet sayfasından yarın Divan Kurulu Olağanüstü İstişare Toplantısı yapacağını açıkladı.

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Beşiktaş Divan Kurulu yarın toparlanacak

TFF'nin olaylı derbinin kaldığı yerden devam edeceğini açıkladıktan sonra Beşiktaş cephesinden ilk açıklama geldi.

Siyah-beyazlı camia olağanüstü toparlanıyor.

GÜNDEMDEKİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK

İşte Beşiktaş kulübü'nden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Yarın yapılacak olan Divan Kurulu Olağanüstü İstişare Toplantısı’nda Camiamızın ileri gelenleriyle gündemdeki konular görüşülecektir.

Bu toplantının ardından Yönetim Kurulumuz toplanacak ve alınacak kararlar resmi internet sitemizden açıklanacaktır.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK"

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