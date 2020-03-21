Beşiktaş, Dorukhan ile dönecek

1 Beşiktaş yönetimi yabancılara zorluk çıkarmayacak Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor'un Obi Mikel'e yaptığı gibi, koronavirüs nedeniyle ayrılmak isteyen yabancılara kolaylık sağlayacak.

2 Futbolcuların ev halleri Koronavirüs salgını nedeniyle evden dışarı çıkamayan futbolcular, bu sıkıcı günleri eğlenceli hale getirmeye çalışıyor.

3 Kulüpler Birliği toplantısında konuşulanlar Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, kulüp başkanlarıyla yaptıkları toplantıda 3 ihtimal üzerinde durduklarını söyledi. Sepil, "Her şey normalleşirse 17 Nisan'da liglere başlayabiliriz" dedi.

4 3 büyükler çalışmalarına evde devam ediyor Koronavirüs tedbirleri kapsamında maçların ertelenmesi nedeniyle, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'de oyuncular çalışmalarını evlerinde sürdürecek.

5 Koronavirüs Barcelona'yı da vurdu Avrupa'yı ve futbol kulüplerini vuran corona virus Barcelona'yı da zora soktu. Katalan devi Messi başta olmak üzere yıldızlarından bazı ekonomik fedakarlıklar isteyecek.

6 Alex heykeline maske taktılar Fenerbahçeli futbolseverler, Kadıköy'de bulunan Alex de Souza heykeli için de koronavirüs önlemi aldı. Bu davranış tepkilere neden oldu.

7 Galatasaray kongreyi erteledi Galatasaray Kulübü, 28 Mart'ta yapılması planlayan olağan genel kurul toplantısını, koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe erteledi.

8 Gonzalo Higuain, Arjantin'e kaçarken polise takıldı İtalya'dan ülkesi Arjantin'e kaçmak için havalimanına giden Juventuslu Gonzalo Higuain, polis tarafından yakalandı.

9 Ronaldinho'nun tahliye umudunu koronavirüs bitirdi Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho'nun, sahte pasaport düzenlediği gerekçesiyle yattığı hapishaneden çıkma umudu, koronavirüs nedeniyle gerçekleşemedi.