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Beşiktaş, Dorukhan ile dönecek

Beşiktaş'ta diz kapağından yaşadığı sakatlık nedeniyle 4 aydır sahalardan uzak kalan Dorukhan Toköz'ün, koronavirüs nedeniyle ertelenen ligin yeniden başlaması halinde sahalara döneceği öğrenildi.

| Haber Merkezi
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Beşiktaş formasıyla geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansla önce kısa sürede Siyah-Beyazlılar’da ilk 11’in değişilmez ismi olan ardından A Milli Takım’a yükselen Dorukhan Toköz, diz kapağından yaşadığı sakatlığı atlatmasının ardından geri sayımda bulunuyor. 

ERTELEMENİN ARDINDAN OYNAYABİLECEK

Koronavirüs sebebiyle Süper Lig’in ertelendiği dönemi iyi bir şekilde değerlendirecek olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun, çalışmalarına evinde, özel idman programı eşliğinde devam edip startın verilmesi sonrasında yeşil sahalara döneceği kaydedildi.

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