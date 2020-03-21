Beşiktaş, Dorukhan ile dönecek

Beşiktaş formasıyla geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansla önce kısa sürede Siyah-Beyazlılar’da ilk 11’in değişilmez ismi olan ardından A Milli Takım’a yükselen Dorukhan Toköz, diz kapağından yaşadığı sakatlığı atlatmasının ardından geri sayımda bulunuyor.
ERTELEMENİN ARDINDAN OYNAYABİLECEK
Koronavirüs sebebiyle Süper Lig’in ertelendiği dönemi iyi bir şekilde değerlendirecek olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun, çalışmalarına evinde, özel idman programı eşliğinde devam edip startın verilmesi sonrasında yeşil sahalara döneceği kaydedildi.