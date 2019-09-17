Beşiktaş, Dorukhan'a 4 yıllık sözleşme önerecek

Yönetim, hem süreyi uzatacak; hem de yıllık 900 bin lira kazanan futbolcunun maaşını artıracak.

Beşiktaş, Dorukhan Toköz ile masaya oturuyor.

Siyah-beyazlı kulüp, tekliflere rağmen, "Beşiktaş'tan ayrılmam" diyen Dorukhan'ın bu jestine karşılık hem mukavelesini yenilemek hem de zam yapmak niyetinde. 23 yaşındaki oyuncunun temsilcisiyle önümüzdeki günlerde detaylar hakkında görüşme yapılacağı da belirtildi.

ÜCRETİNE ZAM YAPILACAK

23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak isteyen yönetim, ücretinde de düzeltme yapacak.

Yönetim, hem süreyi uzatacak; hem de yıllık 900 bin lira kazanan futbolcunun maaşını artıracak.

Genç futbolcuyla anlaşma sağlanması durumunda 4 yıllık yeni bir kontrat imzalanması beklenirken, sözleşmeye serbest kalma maddesinin de eklenmesi bekleniyor.