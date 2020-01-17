Beşiktaş, Dorukhan'la uzatıyor

Beşiktaş, milli futbolcu Dorukhan Toköz'le yeni kontrat konusunda el sıkıştı.

Dorukhan Toköz, siyah-beyazlı ekibin ligin 7. haftasında Alanyaspor'la oynadığı mücadelede dizinden sakatlanmıştı. Dizi dönen 23 yaşındaki futbolcu ameliyat olmuştu.

MAAŞI 1 MİLYON EURO OLACAK

7 Ekim'den beri formasından uzak olan Dorukhan, sahalara dönmeye hazırlanırken, Beşiktaş da oyuncunun sözleşmesini uzatıyor.

Sezon başında Udinese'nin 6 milyon euroluk teklif yaptığı orta saha, 2024'e kadar Beşiktaş'la sözleşme imzaladı.

Dorukhan'ın 2021'de bitecek olan kontratı revize edilirken, maaşına da zam yapıldı.

Siyah-beyazlı ekipten 350 bin euro kazanan Dorukhan'ın yıllık kazancı 1 milyon euroya yükseltilecek.