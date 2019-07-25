Beşiktaş, Douglas'ı transfer etti

Adı Galatasaray ile anılan Josef de Souza, Türkiye'den teklif aldığını ancak takım ismi vermek istemediğini söyledi.

Galatasaray, geçen sezon gösterdiği performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Onyekuru'yu yeniden kiralamak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, kontenjanda yer açmak için Ozornwafor'u gönderecek.

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Ersun Yanal: Bambaşka bir Fenerbahçe olacak

Bu sezon iyi transferler yaptıklarını belirten Ersun Yanal, "Çok daha güçlü bir Fenerbahçe izleteceğiz" dedi.