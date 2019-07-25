Beşiktaş, Douglas'ı transfer etti

Transferin döneminin sessiz takımı Beşiktaş, Tyler Boyd'un ardından ikinci hamlesini de yaptı.
Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Sivasspor'da forma giyen Brezilyalı sağ bek Douglas ile anlaşmaya vardı.
İMZA 3 YILLIK
Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcunun 1.5 milyon euro imza parası alacağı öğrenildi.
3 yıllık sözleşmeye imza atan tecrübeli oyuncu yıllık 800 bin euro maaş alacak.
Sağlık kontrolünden geçecek olan Douglas'ın cumartesi günü Avusturya kampına katılacağı belirtildi.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, "Douglas ile 3 yıllık anlaşma sağladık. İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek. Bir sorun çıkmazsa cumartesi günü Avusturya kampına katılacak" dedi.