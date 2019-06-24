Beşiktaş, Douglas'la anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un geçtiğimiz sezon Barcelona'dan kiraladığı Brezilyalı sağ bekin yeni takımı Beşiktaş olacak.

İspanyol devi ile olan kontratı sona eren Douglas, siyah-beyazlı ekiple 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 senelik anlaşma sağladı.

ANLAŞMA 3 YILLIK

Uzun yıllardır Gökhan Gönül'e alternatif olacak bir sağ bek bulamayan Beşiktaş, deneyimli oyuncuyla rekabet edecek bir isim buldu.

Siyah-beyazlılar, Abdullah Avcı'nın da onay verdiği Brezilyalı sağ bekle savunma hattını güçlendirmiş olacak.

Daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen Douglas'ın Beşiktaş'tan yıllık 1.5 milyon euro alacağı ifade ediliyor. Önümüzdeki günlerde Douglas'ın imzayı atarak, 8 Temmuz'da başlayacak kampa katılacağı aktarıldı.

Öte yandan Douglas, geçen sezon Süper Lig'de Sivasspor formasıyla 3 gol 7 asistlik performans sergilemişti.