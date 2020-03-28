Beşiktaş efsanelerini yazdı, F.Bahçe'ye meydan okudu

Koronavirüs salgınına karşı farkındalık yaratmak isteyen futbol kulüplerinin sosyal medya paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi.
İspanyol kulübü Real Betis, 4 idol ismini açıklarken dünya üzerinde diğer takımlara da meydan okudu. Beşiktaş'ın da içinde bulunduğu takımlardan diğerleri ise Nacional, Palmeiras ve Napoli oldu.
BEŞİKTAŞ 4 İDOLÜNÜ AÇIKLADI
Real Betis'in meydan okumasına karşılık veren Beşiktaş, 4 efsanesini açıkladı.
Siyah-beyazlılar, Süleyman Seba, Les Ferdinand, Sergen Yalçın ve Atiba Hutchinson'ı yazarken, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yanı sıra Juventus, Vissel Kobe ve Boca Juniors'a meydan okudu.