Beşiktaş efsanelerini yazdı, F.Bahçe'ye meydan okudu

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Fatih Terim: Bizim canımız yok mu?

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Fenerbahçe'de telekonferans ile antrenman

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Luiz Adriano ile eşinin eğlenceli dansları

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1 Emre Mor Yunanistan'daki evinde idman yapıyor Olympiakos'ta kiralık olarak forma giyen Emre Mor, Instagram hesabından bir video paylaştı. Emre, liglere verilen arada evinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

2 Ronaldo, maaş indirimini kabul etti Cristiano Ronaldo, personel maaşlarında sorun yaşanmaması için ücretinde 3.8 milyon euro kesintiyi kabul etti.

3 Belarus'ta futbol heyecanı devam ediyor Avrupa'da devam eden tek lig olan Belarus Ligi'nde 2. hafta maçları, yine taraftarlar eşliğinde oynandı.

4 Koronaya yakalanan Kruse idmanları bırakmıyor Koronavirüs testi pozitif çıkan Max Kruse, Instagram'dan bir paylaşım yaptı. Alman futbolcu, "Bahane yok" diyerek çalışmalara devam ettiğini duyurdu.

5 Terim'in verdiği 4 gün izin futbolcuları kurtardı Koronavirüse yakalanan Fatih Terim'in Beşiktaş derbisi sonrası takıma 4 gün izin vermesi, salgının futbolculara bulaşmasına engel oldu.

6 Frey ve Zanka dönüyor Nürnberg ve Düsseldorf’ta beklentileri karşılayamayan Frey ve Zanka'nın, Alman kulüpleri tarafından Fenerbahçe'ye geri gönderileceği öğrenildi.

7 Douglas Beşiktaş'tan ayrılıyor Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Douglas'ın ülkesi Brezilya'ya döneceği öğrenildi. Vasatı aşamayan Diaby ise takımda kalmak istiyor.

8 Futbolcular yardım için harekete geçti Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara 'evde kal' çağrıları yapılırken, bazı futbolcular da sosyal medya üzerinden harekete geçerek erzak yardımı yapacaklarını duyurdu.

9 Dybala: Hastalığın semptomlarını çok fazla hissettim Koronavirüse yakalanan Dybala ile sevgilisi Oriana Sabatini, hastalık hakkında bilgi verdi.