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Beşiktaş efsanelerini yazdı, F.Bahçe'ye meydan okudu

İspanyol ekibi Real Betis, resmi sosyal medya hesabından efsane futbolcularını yazarak Beşiktaş'a meydan okudu. Siyah-beyazlılardan yanıt gecikmedi.

| Haber Merkezi
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Koronavirüs salgınına karşı farkındalık yaratmak isteyen futbol kulüplerinin sosyal medya paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi.

İspanyol kulübü Real Betis, 4 idol ismini açıklarken dünya üzerinde diğer takımlara da meydan okudu. Beşiktaş'ın da içinde bulunduğu takımlardan diğerleri ise Nacional, Palmeiras ve Napoli oldu.

BEŞİKTAŞ 4 İDOLÜNÜ AÇIKLADI 

Real Betis'in meydan okumasına karşılık veren Beşiktaş, 4 efsanesini açıkladı.

Siyah-beyazlılar, Süleyman Seba, Les Ferdinand, Sergen Yalçın ve Atiba Hutchinson'ı yazarken, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yanı sıra Juventus, Vissel Kobe ve Boca Juniors'a meydan okudu.

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