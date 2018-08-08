Beşiktaş efsanesi vefat etti

1 Mustafa Cengiz Şampiyonlar Ligi hedefini açıkladı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerinin gidebilecekleri yere kadar ilerlemek olduğunu söyledi.

2 Cüneyt Çakır Süper Kupa maçındaki kararı hakkında konuştu Süper Kupa maçında Rodrigues'in yerde kaldığı pozisyona sarı kart verdiği için eleştirilen Cüneyt Çakır, pozisyon hakkında açıklamada bulundu.

3 Benfica-Fenerbahçe maçı Portekiz basınında Portekiz basını, 1-0'lık galibiyetin yeterli olmadığını, tur için Kadıköy'de acı çekeceklerini yazdı.

4 Kulüpler yayıncı kuruluştan ne kadar kazanıyor Futboldaki en büyük gelir kaynaklarından biri olan yayıncı kuruluş beIN SPORTS, bu sezon kulüplerimize toplam 1 milyar 710 milyon lira dağıtacak.

5 Dünyanın en pahalı kalecisi Kepa oldu Chelsea, Athletic Bilbao kalecisi Kepa Arrizabalaga'yı 80 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.

6 Galatasaray'da 2 isim daha yolcu Carasso, Eray İşcan, Hakan Balta, Koray Günter, Umut Gündoğan, Latovlevici ve Yasin Öztekin ile yollarını ayıran G.Saray yönetimi, Terim'in isteği üzerine Tolga ve Carole'ü de satma kararı aldı.

7 Çağlar Söyüncü Leicester City'ye transfer oldu Altınordu'nun yetiştirdiği Çağlar Söyüncü, futbol hayatını Premier Lig'de sürdürecek. Leicester City'nin Freiburg'a 18 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.

8 Fenerbahçe'den Diouf atağı Uzun süredir golcü arayışı içinde olan Fenerbahçe yönetimi, Stoke City forması giyen Mame Biram Diouf'u transfer etme kararı aldı.

9 Fatih Terim Gomis'le toplantı yapma kararı aldı Fatih Terim, maaşına zam talebi yönetim tarafından geri çevrilen ve bu yüzden kamp boyunca morali bozuk, son derece formsuz olan Gomis'i görüşme odasına çağırdı.