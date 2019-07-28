Beşiktaş Eibar'a 2-0 yenildi

Hafta içi yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'ya giden Beşiktaş, kamptaki ilk hazırlık maçında İspanyol ekibi Eibar ile karşı karşıya geldi. Kaiserwinkl Arena'da oynanan mücadeleyi Eibar 2-0 kazandı. İspanyol temsilcisine galibiyeti getiren golleri Pedro Leon ve Nano Mesa kaydetti.

Siyah-beyazlılar, İstanbul'da oynadığı hazırlık maçlarında Pendikspor'u 2-1, Kocaelispor'u ise 7-1 mağlup etmişti.

Beşiktaş 4. hazırlık maçında pazartesi günü 19.00'da Yunanistan'ın Apollon Larissa takımıyla karşılaşacak. Siyah-beyazlılar'ın Avusturya kampı 4 Ağustos'a kadar sürecek.

BOYD İLK KEZ SİYAH-BEYAZLI FORMAYI GİYDİ

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Tyler Boyd, siyah-beyazlı formayı ilk kez Eibar karşısında giydi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan ABD'li oyuncu, 65 dakika sahada kaldı.

GÖKHAN GÖNÜL KAPTAN OLARAK SAHAYA ÇIKTI

Beşiktaş ile Eibar arasında oynanan mücadeleye, Gökhan Gönül siyah-beyazlı takımın kaptanı olarak sahaya çıktı. Gökhan Gönül oyundan çıktıktan sonra ise Medel, kaptanlık pazubendini koluna taktı.

TARAFTARLARDAN QUARESMA VE ABDULLAH AVCI'YA ÖZEL İLGİ

Kössen Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Türk taraftarlar stat kapasitesine göre büyük ilgi gösterdi. 500 kişilik kapasitesi olan stadın etrafının boş ve maç seyretmeye elverişli olması karşılaşmayı 1500'ün üstünde seyircinin seyretmesini sağladı. Türk taraftarlar tüm takıma sevgi gösterisinde bulunurken, özellikle Abullah Avcı ve Ricardo Quaresma'ya özel ilgi gösterdi.

BURAK FORMA GİYMEDİ

Beşiktaş'ta Eibar karşısında Burak Yılmaz, Atiba ve Orkan Çınar maç kadrosunda yer almadı. 8 Temmuz'da ameliyat olduktan sonra ilk kez Avusturya kampında takım çalışmalarına katılan Burak riske edilmezken, Atiba ve Orkan da bireysel çalışma programı devam ettiği için maç kadrosuna alınmadı.

KARŞILAŞMA YOĞUN YAĞMUR ALTINDA OYNANDI

Avusturya kampının ilk 3 gününde 35 dereceyi bulan sıcaklar altında çalışan Beşiktaş, Eibar maçı ile beraber yağmurla tanıştı. Karşılaşmanın 10. dakikasında başlayan yağmur zaman zaman şiddetini artırırken, korunmasız gelen birçok taraftarın maçı terk etmesine neden oldu