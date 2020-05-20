Beşiktaş, Emre Demir'le ilgileniyor

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için planlamasını oluşturan siyah-beyazlılar, çalışmalarını sürdürüyor.

Alman kaleci Loris Karius’un ayrılığı sonrasında; Başakşehir’den Volkan Babacan ve Samsunspor’dan da Nurullah Aslan için girişimlerde bulunan Kartal, Alanyaspor’un sol beki N’Sakala’yla da söz kesti. Kale ve savunma hattının ardından Beşiktaş, orta saha için de harekete geçti.

Siyah-beyazlıların, Kayserispor'un genç yıldız adayı Emre Demir’i gözüne kestirdiği ortaya çıktı.

2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Kayserispor’da bu sezon 13 karşılaşmaya çıkıp 1 gollük performans sergileyen 16 yaşındaki 10 numara, sağ ve sol kanat bölgelerinde de forma giyebiliyor. Kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.75’lik futbolcu için yönetimin, sezon sonunda Kayseri’nin kapısını resmen çalması bekleniyor.

Süper Lig’de 26 hafta sonunda 22 puanla son sırada yer alan Kayserispor’un alt lige üşme ihtimalinin bulunması sebebiyle Beşiktaş’ın Emre’yi, takasta oyuncu kullanıp ek olarak para formülüyle renklerine bağlamayı planladığı kaydedildi.