Beşiktaş, Emre Mor'a teklif yapacak

Abdullah Avcı'nın gelişiyle transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, milli futbolcu Emre Mor'u kiralamak için harekete geçti.

1 YIL KİRALAMA FORMÜLÜ

9.7 milyon euroya Dortmund'a transfer olarak dikkatleri üzerine çeken Emre Mor, Alman ekibinden sonra İspanya'da da tutunamadı.

Celta Vigo'ya gittiği günden beri oynadığı futboldan çok özel yaşantısıyla gündeme gelen 21 yaşındaki futbolcu, birçok kez kadro dışı kaldığı La Liga ekibinden de ayrılıyor.

Yetenekleriyle herkesi kendine hayran bıraksa da istikrarı yakalayamayan genç oyuncu için son olarak Beşiktaş devreye girdi. Abdullah Avcı ve ekibi Emre'nin takıma kazandırılması için yönetime rapor verdi.

Beşiktaş, Celta Vigo'nun elden çıkarmak istediği Emre'yi uygun bir satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralamak istiyor.

2022 yılına kadar İspanyol takımıyla sözleşmesi bulunan kanat oyuncusu, geçen sezon Celta Vigo 12 maça çıkarken gol ya da asist katkısı yapamadı.