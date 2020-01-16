Beşiktaş en kısır transfer dönemini geçiriyor

Beşiktaşlı taraftarlar, devre arası transfer döneminde büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) koyduğu harcama limiti nedeniyle henüz transfer yapamayan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda da aynı kadroyla mücadele edecek gibi gözüküyor.

GUİLHERME'DEN KÖTÜ HABER GELDİ

BtcTürk Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı oyuncusu Guilherme ile ilgilenen Kartal, bu transferden de istediği sonucu alamadı.

Dün bir açıklama yapan 28 yaşındaki futbolcunun menajeri Marcelo Robalinho, "TFF limitleri nedeniyle Beşiktaş ile anlaşamadık. Guilherme, Malatyaspor'da kalacak." diyerek konunun kapandığını duyurmuştu.

BEŞİKTAŞ 2020'YE MAĞLUBİYETLE BAŞLADI

Dün Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılarak 2020'nin ilk resmi maçını kaybetmiş oldu.