Beşiktaş, Enzo Roco ve Umut Nayir transferlerini açıkladı

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş yönetimi, iki isme imza attırdıklarını resmen açıkladı.
"HOŞ GELDİN ENZO VE UMUT"
Beşiktaş, 26 yaşındaki Şilili stoper Enzo Roco'nun ve Osmanlıspor'dan kadrosuna kattığı Umut Nayir'in transferini resmen açıkladı.
Siyah-beyazlılar, "Beşiktaşımıza hoş geldin Enzo Roco" mesajıyla Şilili oyuncunun, "Beşiktaşımıza hoş geldin Umut Nayır" mesajıyla da Umut'un transferini duyurdu.
Geçen sezonu Meksika takımlarından Cruz Azul'da geçiren Enzo Roco'nun, serbest statüsünde olduğu için bonservis sorunu bulunmuyor. Roco'nun 1.2 milyon Euro yıllık ücret alacağı öğrenildi.
Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco, İstanbul'da VİDEO