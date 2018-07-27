1 Beşiktaş, Enzo Roco ve Umut Nayir transferlerini açıkladı Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği stoper Enzo Roco ve kadorsuna kattığı Umut Nayir ile sözleşme imzaladı.

2 Benfica Başkanı'ndan Fenerbahçe açıklaması Bu sezon yeniden çıkışa geçerek Avrupa'da başarılı olmak istediklerini söyleyen Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira "Avrupa'yı yeniden fethedeceğiz, buna Fenerbahçe maçı ile başlayalım" dedi.

3 Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1. hafta maç programını açıkladı. Sezon, MKE Ankaragücü- Galatasaray maçıyla başlayacak.

4 Trabzonspor Atiba'yı istiyor Beşiktaş yönetiminden 2 yıllık sözleşme isteyen Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı takımla anlaşamazsa kendisine 1+1 yıllık teklif sunan Trabzonspor'a transfer olacak.

5 Fatih Terim ve Selahattin Aydoğdu'nun ifadeleri Çeşme Alaçatı'da kavga eden dönemin A Milli Takım Direktörü Fatih Terim ile kebapçı Selahattin Aydoğdu'nun ifadeleri ortaya çıktı.

6 Andre Ayew: Amacım Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Andre Ayew, imza töreninde yaptığı açıklamada amacının sezon sonunda Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak olduğunu söyledi.

7 Fikret Orman'ı transfere ikna eden sözler Siyah-beyazlı takımın scout ekibi, Enzo Roco transferinde başkan Fikret Orman'ı "15 milyon euroya Avrupa'ya satılabilecek kalitede bir oyuncu" diyerek ikna etti.

8 UEFA'nın açıkladığı 50 yıldız adayı UEFA, 2018-19 sezonunda yakından takip edilmesi gereken 50 genç oyuncuyu açıkladı.

9 Trabzonspor'un kasasına giren para Trabzonspor, 2018-2019 sezonu öncesi farklı takımlara transfer olan futbolcuların bonservis bedelleriyle yıllık ücretlerinden 68 milyon TL civarında bir kar sağladı.