Beşiktaş Erce Kardeşler'i transfer ediyor

Kırmızı-lacivertlilerde son yıllarda gösterdiği başarılı performansın ardından birçok Avrupa ve Süper Lig kulübünün radarına giren 25 yaşındaki kaleci için Beşiktaş'ın devrede olduğu öğrenildi.

Bu sezon Tolga Zengin'i kadro dışı bırakan, Alman file bekçisi Loris Karius'tan ise bir türlü verim alamayan siyah-beyazlıların, sezon biter bitmez Erce transferini noktalayacağı iddia edildi.

Şimdiden Altınordu yönetiminin nabzını yoklayan Beşiktaşlı kurmayların mayıs ayında İzmir'e geleceği bildirildi.

Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Barış Alıcı, Berke Özer ile Alican Özfesli gibi genç isimleri Avrupa ve Süper Lig'e kazandıran Altınordu'nun Erce için de hatrı sayılır bir bonservis bedeli belirleyeceği ve başka kulübe satılması durumunda pay alacağı vurgulandı.

İzmir ekibindeki kariyerine 2013-14'te başlayan Erce Kardeşler, bu sezon 26 karşılaşmaya çıkıp 2340 dakika görev yaptı. Erce, sezon başında da Belçika'nın Standard Liege ekibiyle görüşmüş hatta kırmızı-lacivertliler kulüple prensipte anlaşma sağlamıştı. Ancak Liege transferden son anda vazgeçmişti.