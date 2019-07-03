Beşiktaş, erkek voleybol takımını kapattı

Bu sezon başta futbol takımı olmak üzere birçok alanda küçülmeye gidecek olan Beşiktaş'ta voleybol takımı faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

KULÜPTE KÜÇÜLME DEVAM EDİYOR

Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı, bu sezon liglerde mücadele etmeyecek.

2017-2018 sezonunda mücadele ettiği Efeler Ligi’nde küme düşen ve geride bıraktığımız sezonu 1. Lig’de geçiren Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı, Final Etabı’nın ardından Efeler Ligi’ne yükselmişti.

Geçtiğimiz günlerde BJK TV'nin kapatılmasına karar verildi. Çalışanların işten çıkarıldığı ve yakın zamanda kanalın YouTube üzerinden yayınlara devam edeceği ifade ediliyor. BJK TV şu an için yayın hayatına devam etse de önümüzdeki günlerde kapanacak. Başkan Fikret Orman kongrede, "Kanalda 40 kişi çalışıyor, ben dahil kimse izlemiyor" demişti.

EKONOMİK TRANSFERLER ARANIYOR

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aksine henüz transfer yapmayan Beşiktaş'ın, bu ekonomik durumdan etkilendiği biliniyor.

Adeta 2. Feda Dönemi'ne giren siyah-beyazlılar uygun maliyette oyuncu arayışlarını sürdürüyor.