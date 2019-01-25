Beşiktaş-Erzurumspor - CANLI SKOR

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5' Beşiktaş maça etkili başlayan taraf oldu. Ljajic, ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çekti, top az farkla auta gitti.
1' Maç başladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Erzurumspor'u konuk ediyor.
Ligin ikinci yarısını Akhisarspor galibiyetiyle açan Beşiktaş, haftalar sonra taraftarıyla buluşuyor.
Siyah-beyazlılar Erzurumspor evinde yenerek galibiyet serisi yapmak ve zirve takibini sürdürmek istiyor.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Necip, Mirin, Adriano, Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Lens, Burak Yılmaz
Erzurumspor: Sehic, Egemen, Leo, Sunu, Taylan, Tolga, Emrah, İbrahim, Rashad, Lokman, Scuk