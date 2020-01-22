Beşiktaş-Erzurumspor - CANLI SKOR

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Beşiktaş, 3-2 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Erzurumspor'u konuk ediyor.

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75 yaşında transfer oldu

Dünya futbolu, ender görülecek bir transfere sahne oldu. Mısır 3. Ligi'nde mücadele eden 6th October, 75 yaşındaki Ezz El-Din Bahader ile profesyonel sözleşme imzaladı.