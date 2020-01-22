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Beşiktaş-Erzurumspor - CANLI SKOR

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Beşiktaş, 3-2 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Erzurumspor'u konuk ediyor.

| Haber Merkezi
Beşiktaş-Erzurumspor - CANLI SKOR
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Beşiktaş ilk maçında 3-2 yenildiği TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u evinde ağırlıyor.

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Lens ve Dorukhan maç kadrosunda yoklar. Elneny ise kart cezalısı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Enzo Roco, Victor Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Oğuzhan Özyakup, Kevin Nkodou, Diaby, Adem Ljajic, Umut Nayir

Erzurumspor: Kayacan, Mehmet Murat, Osman, Hasan Hatioğlu, Mücahit, Batuhan, Mahamadou Ba, İbrahim, Rashad, Oltan, Hasan Ayaroğlu

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